STM, nel 3° trimestre ricavi netti a 3,76 miliardi di dollari superiori al punto intermedio di previsione

Per il quarto trimestre attese ricavi netti a 4,15 miliardi di dollari e margine lordo al 39%

(Teleborsa) - STMicroelectronics , leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha chiuso il terzo trimestre con ricavi netti di 3,76 miliardi di dollari, pari a un incremento anno su anno del 17,9%. Anno su anno, le vendite nette a OEM e Distribuzione sono aumentate rispettivamente del 10,2% e del 38,8%. In termini sequenziali i ricavi netti sono aumentati del 7,7%, 150 punti base al di sopra del valore intermedio della guidance di ST.



L’utile lordo è ammontato a 1,40 miliardi di dollari, pari a un incremento anno su anno del 32,2%. Il margine lordo del 37,3% è aumentato di 410 punti base anno su anno, principalmente a causa dei minori oneri da sottoutilizzo della capacità produttiva e di un mix di prodotto migliore. Il reddito operativo è aumentato da 180 milioni di dollari nello stesso trimestre di un anno fa a 367 milioni di dollari. Anno su anno, il margine operativo è progredito al 9,8% dei ricavi netti, rispetto al 5,6% nel terzo trimestre del 2025. L’utile netto e gli utili per azione dopo la diluizione sono aumentati rispettivamente a 291 milioni di dollari e a 0,31 dollari rispetto a 237 milioni di dollari e 0,26 dollari nello stesso trimestre dell’anno scorso. Nel terzo trimestre del 2026, l’utile netto non U.S. GAAP è stato pari a 344 milioni di dollari e l’utile per azione dopo la diluizione non U.S. GAAP è stato pari a 0,37 dollari.



Il free cash flow è stato positivo per 351 milioni di dollari nel terzo trimestre, rispetto a un valore positivo di 130 milioni di dollari nello stesso trimestre del 2025. Nel terzo trimestre, ST ha distribuito dividendi cash ai suoi azionisti per un totale di 83 milioni di dollari e ha riacquistato azioni proprie per 91 milioni di dollari nell’ambito del programma di riacquisto di azioni attualmente in corso.



Guidance quarto trimestre



La guidance ST ai valori intermedi per il quarto trimestre 2026 vede ricavi netti per 4,15 miliardi di dollari, pari ad un aumento del 10,5% su base sequenziale e di circa il 24,7% anno su anno e un margine lordo del 39,0%, più o meno 200 punti base. Tale previsione si basa su un tasso di cambio presunto effettivo di circa 1,14 dollari = €1,00 per il quarto trimestre 2026 e include l'impatto dei contratti di hedging in essere.



Il commento del presidente e CEO Jean-Marc Chery



"Nel corso del trimestre la domanda è ulteriormente aumentata, sostenuta da forti prenotazioni di ordini e da una visibilità migliore, mentre i magazzini della distribuzione hanno continuato a riportare valori inferiori al nostro obiettivo standard. Insieme, questi indicatori confermano un proseguimento della ripresa in corso e una crescita secolare nei mercati che serviamo".



E ha aggiunto: "In un contesto in cui la domanda rimane nettamente superiore all’offerta, continuiamo a espandere la capacità in linea con la roadmap strategica di ST. Restiamo focalizzati sul migliorare la redditività coerentemente con il nostro modello finanziario intermedio. Questo si basa su fattori trainanti per la crescita che sono specifici della nostra azienda e sull’attuazione del programma di ridisegno della struttura produttiva e ridimensionamento della base dei costi globale".



Aggiornamenti organizzativi e nomine al vertice



STM ha annunciato una nuova organizzazione che rafforza ulteriormente il suo posizionamento per la prossima fase di crescita e di innovazione. Remi El-Ouazzane è confermato Presidente, membro dell’Executive Committee, a capo dei Microcontrollers, Digital ICs, RF and Optical Communication Products. In aggiunta alle sue responsabilità attuali, prenderà anche la guida del sub-Group Imaging Sensors e sarà nominato Chief Technology Officer (CTO) di ST.



Marco Cassis è confermato Presidente, membro dell’Executive Committee, a capo degli Analog, Power & Discrete and MEMS Products. In aggiunta alle sue responsabilità attuali, prenderà la guida della Ricerca e sviluppo per le tecnologie Analog, Power & Discrete e MEMS. Questo cambiamento ha lo scopo di accelerare la crescita redditizia di questo Gruppo di Prodotti.

Condividi

```