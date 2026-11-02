Milano 10:03
49.583 +0,17%
Nasdaq 30-ott
28.385 0,00%
Dow Jones 30-ott
51.770 -1,09%
Londra 10:03
10.716 -0,13%
Francoforte 10:03
25.838 +0,08%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 30/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 30/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

Seduta trascurata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la giornata con un timido -0,01%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8.010,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 7.887,8. L'equilibrata forza rialzista del CAC 40 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8.133,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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