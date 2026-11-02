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/ Borsa: Shanghai apre in ribasso dell'1,44%
Borsa: Shanghai apre in ribasso dell'1,44%
L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la giornata a 3.599,02 punti
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Finanza
02 novembre 2026 - 02.38
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L'Indice della Borsa cinese in sensibile calo dell'1,44%, a quota 3.599,02 in apertura.
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