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Borsa: Shanghai apre in ribasso dell'1,44%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la giornata a 3.599,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai apre in ribasso dell'1,44%
L'Indice della Borsa cinese in sensibile calo dell'1,44%, a quota 3.599,02 in apertura.
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