Valsoia, ricavi +6,8% a 97,6 milioni di euro nei 9 mesi e cala la PFN positiva

Ad assorbire risorse sono gli investimenti per il nuovo stabilimento produttivo di Serravalle Sesia

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026, Valsoia ha registrato ricavi di vendita consolidati pari a 97,6 milioni di euro, in crescita del 6,8% rispetto a 91,4 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2025.



Il terzo trimestre - spiega una nota - evidenzia un'accelerazione delle vendite rispetto al primo semestre, con una performance particolarmente positiva dei gelati Valsoia Bontà e Salute, che proseguono la loro crescita a un ritmo superiore a quello del mercato del gelato tradizionale, sostenuto da una stagione estiva favorevole.



Le vendite del gruppo sui mercati internazionali hanno registrato un +45,8% annuo, grazie al consolidamento della società slovena proprietaria del marchio Krepko, acquisita alla fine del 2025, cui si è affiancata una crescita organica delle vendite all’estero pari al +7,8%.



La situazione patrimoniale

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2026 evidenzia un saldo positivo di 9,6 milioni di euro, in calo rispetto al 31 dicembre 2025 a causa degli investimenti per il nuovo stabilimento produttivo di Serravalle Sesia, confermando comunque la solidità patrimoniale e finanziaria del gruppo, la piena capacità di sostenere i programmi di investimento e le prospettive di sviluppo.



Le prospettive

A ottobre, le vendite del Gruppo si sono mantenute sostanzialmente in linea con quelle del corrispondente mese del 2025.



Nel corso del mese, la società ha inoltre confermato e realizzato gli investimenti in comunicazione e le attività promozionali pianificate per tutte le principali marche del Gruppo nell’ultimo trimestre dell’esercizio.



Sul fronte industriale, nel mese sono proseguite le prime produzioni di bevande presso il nuovo stabilimento di Serravalle Sesia e sono stati effettuati i primi test sullo yogurt vegetale. Il progressivo avvio e messa a regime, delle nuove linee produttive proseguirà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di raggiungere la piena operatività nei primi mesi del 2027.

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