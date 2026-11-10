Sabaf, ricavi a 213,9 milioni nei nove mesi. Atteso un quarto trimestre più sostenuto

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026 il Gruppo Sabaf
ha conseguito ricavi
di vendita normalizzati pari a 213,9 mln di euro, in linea con quelli dei primi nove mesi 2025 e in crescita dell’1,1% a parità di tassi di cambio.
L'EBITDA
normalizzato si è attestato a 30,5 mln di euro, pari al 14,2% dei ricavi, rispetto ai 31,3 mln di euro (14,7%) dello stesso periodo del 2025, con una flessione del 2,7%. L’EBIT
normalizzato è stato di 15,1 mln di euro (7,1%), in calo del 6,3% rispetto ai 16,1 mln di euro (7,5%) dei primi nove mesi 2025. L’utile netto
normalizzato del periodo è stato di 7,0 mln di euro (9,2 mln di euro nei primi nove mesi 2025).Andamento delle vendite nelle principali aree geografiche
Risultati positivi in Europa (+1,7%), Sud America (+9,7%) e, soprattutto, Asia e Oceania (+18,9%) rispetto al corrispondente periodo del 2025.
In Nord America, a fronte di una lieve flessione dei ricavi a cambi correnti (-1,3%), si registra un incremento dell’1,9% a cambi costanti, sostenuto dal progressivo aumento dei volumi produttivi dello stabilimento messicano.
Le vendite risultano invece in calo in Turchia (-8,6%), a causa delle difficoltà di alcuni clienti locali e della persistente debolezza della domanda interna, e nell’area Africa e Medio Oriente (-11,8%), principalmente per effetto delle tensioni geopolitiche.Generazione di cassa positiva per 3,8 milioni di euro e indebitamento finanziario netto a 89,7 milioni
Nei primi nove mesi 2026 la gestione operativa ha generato flussi finanziari per 17 mln di euro e il free cash flow è stato positivo per 3,8 mln di euro. Al 30 settembre 2026 l’incidenza del capitale circolante netto sui ricavi è del 31,3%, rispetto al 29,8% del 30 settembre 2025 e al 28,7% di fine 2025.
Gli investimenti
netti del terzo trimestre 2026 sono stati pari a 4,1 mln di euro. Il totale degli investimenti dei primi nove mesi 2026 è di 13,3 mln di euro (14,8 mln di euro nei primi nove mesi del 2025 e 18 mln di euro nell’intero esercizio 2025). Per l’intero 2026 il Gruppo prevede di investire circa 16 mln di euro.
Al 30 settembre 2026 l’indebitamento finanziario netto si è attestato a 89,7 mln di euro (83,8 mln di euro al 30 settembre 2025 e 75,2 mln di euro al 31 dicembre 2025), a fronte di un patrimonio netto consolidato di 156,4 mln di euro. L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2026 include per 19,4 mln di euro la passività finanziaria relativa all’opzione put di MEC e per 5,9 mln di euro le passività finanziarie iscritte ai sensi dell’IFRS 16 (5,7 mln di euro relativi a leasing operativi e 0,2 mln di euro relativi a leasing finanziari).Gianluca Beschi
, Amministratore Delegato di Sabaf, ha commentato: “Il nostro Gruppo continua a registrare risultati migliori rispetto all’andamento dei mercati di riferimento, grazie soprattutto all’espansione delle attività nei mercati emergenti e al crescente contributo dei nuovi stabilimenti produttivi. Sulla base dell’attuale portafoglio ordini, prevediamo un incremento delle vendite più sostenuto nel quarto trimestre, grazie al progressivo consolidamento delle iniziative di sviluppo organico. Parallelamente, proseguono gli interventi volti a rafforzare l’efficienza operativa e l’ottimizzazione dei costi di struttura, i cui effetti sono già visibili. L’evoluzione del business e i progressi sul fronte operativo confermano l’efficacia della strategia adottata e rafforzano le nostre aspettative di crescita per il 2027".