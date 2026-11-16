Cina, a ottobre rallentano e deludono vendite e produzione

Flette tuttavia la disoccupazione al 5,1%

(Teleborsa) - A ottobre la crescita cinese si è indebolita su tutti i fronti, a causa di un inatteso peggioramento degli investimenti oltre ai consumi e alla produzione industriale risultati inferiori alle stime, segno che le ultime misure di stimolo di Pechino non hanno ancora prodotto effetti positivi sull'economia.



Le vendite al dettaglio sono aumentate solo dello 0,4% rispetto a un anno fa, registrando un netto rallentamento rispetto al +1,1% di settembre e al di sotto rispetto al +0,8% del consensus. La produzione industriale è cresciuta a un ritmo più lento per la prima volta in tre mesi, attestandosi al 4,8% a ottobre rispetto al precedente +5,5% e al +5,3% stimato.



Nei primi 10 mesi del 2026, gli investimenti in immobilizzazioni sono diminuiti dell'8,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, un calo però inferiore al 7% previsto dagli economisti. Nel solo mese di ottobre, gli investimenti si sono contratti del 17% rispetto al 2025, registrando il calo più marcato al di fuori del periodo della pandemia di Covid-19.



"Siamo ancora in attesa che gli effetti degli stimoli economici si manifestino", ha affermato Helen Qiao , capo economista per la Grande Cina presso BofA Global Research. I responsabili politici "probabilmente si aspettano un peggioramento della situazione a partire dal 2027 e nel 2028, e sono disposti a contenere alcuni degli stimoli", ha dichiarato a Bloomberg TV.



Infine, nonostante i segnali di una pressione sulla crescita, il tasso di disoccupazione urbano è inaspettatamente sceso al 5,1% il mese scorso, rispetto al 5,2% di settembre. Molti economisti ritengono tuttavia che la misura ufficiale della disoccupazione non rifletta appieno la situazione del mercato del lavoro, poiché esclude i lavoratori migranti rientrati nelle zone rurali dopo aver perso il lavoro.

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