(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Performance infelice per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 24 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,50% rispetto alla seduta precedente.
Le tendenza di medio periodo dell'S&P 500 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 7.379,7. Supporto stimato a 6.966,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 7.792,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)