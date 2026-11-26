(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Giornata pressoché debole per il maggiore indice americano, che ha terminato in calo a 7.182,8.
Lo status tecnico di medio periodo dell'S&P 500 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 7.309,8, mentre i supporti sono stimati a 6.983,1. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 7.636,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)