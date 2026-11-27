Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 26/11/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 26/11/2026 è stato pari a 2,31 miliardi di euro, in deciso ribasso (-31,75%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,39 miliardi.



I volumi scambiati sono passati, da 0,32 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,27 miliardi.



Tra i 626 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 492, mentre 103 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 31 azioni.











(Foto: © alessandro0770 | 123RF)

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