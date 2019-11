Oggi facciamo un po' di. Riduzionismo è, ad esempio, dire che tutto ciò che è antropologico è in realtà biologico, che tutto ciò che è biologico è in realtà biochimico, che il biochimico è solo un modo di essere del chimico, che è a sua volta solo uno dei modi di manifestarsi del fisico. Il fisicalismo, sostenere che tutto è fisico, anche quando ci innamoriamo e componiamo un sonetto, regna sovrano nel mainstream scientifico globale. Tutto bene, salvo che poi bisogna ricorrere all'escamotage dell'emergentismo (una sorta di teorizzazione del miracoloso) quando si tratta di fare il percorso inverso e spiegare il nascere del biologico dal fisico o del mentale dal biologico.E dunque, almeno per oggi, non stiamo a spremerci le meningi sul(il mentale) o sulla(il culturale), ma andiamo sull'idraulico, liquidità e flussi, e facciamo i fisicalisti anche noi. Alla fine conta di più quanto denaro rincorre i titoli e quanti titoli sono disponibili per il denaro rispetto all'ermeneutica dei comunicati del Fomc.Sulla liquidità l'analisi non è difficile. Dopo la breve stagione della tentata (e fallita) normalizzazione del 2017-2018,ed è programmata per continuare a farlo per una fase che si preannuncia lunga. In America è in corso un affascinante dibattito filosofico sulla natura deia sostegno del mercato interbancario della liquidità, ovvero sul fatto che le banche, invece di prestarsi i soldi tra loro, si rivolgono alla Fed, che ne crea di nuovi alla bisogna.Al riduzionista poco importa, un dollaro, nel suo mondo, è sempre un dollaro.Passando dalla liquidità ai flussi, ovvero dall'oceano alle correnti che lo attraversano, sappiamo ormai tutti che il più grande e aggressivo compratore di azioni, negli ultimi anni, è il mondo delle società. L'continua anche su questi livelli di mercato per varie ragioni che andiamo a esaminare.