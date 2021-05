Le due inflazioni

A costo di essere accusati di benaltrismo, vorremmo divincolarci dalla domanda tormentone di questi giorni sull'o meno. Si sono formate due fazioni molto accese e, come accade sempre in questi casi, viene chiesto di schierarsi in modo perentorio, o di qua o di là.La prima fazione, quella della fiammata temporanea, ha dalla sua le banche centrali e ha buon gioco a invocare con sarcasmo l'esperienza del decennio scorso, quando ai primi cenni disi levò una schiera di bond vigilantes a paventare il ritorno dell'inflazione e il suo corollario, il crollo del dollaro.I teorici della fiammata fanno anche notare che sono ancora al lavoro fattori strutturali, in primo luogo la. Fanno infine notare che i dati sui prezzi da marzo in avanti devono essere depurati dall'effetto base, dal fatto cioè che, l'anno scorso a quest'epoca, i prezzi stavano scendendo. Nei prossimi mesi questo effetto ottico di amplificazione dell'inflazione anno su anno si smorzerà e nel maggio 2022 giocherà addirittura in senso opposto.. Diversamente dal decennio scorso, questa volta non è esplosa solo la base monetaria, ma anche l'offerta di moneta. Il denaro di nuova creazione non ritorna più alle banche centrali che l'hanno creato, ma viene fatto piovere direttamente sull'economia. Come se non bastasse, le politiche fiscali, nel decennio passato complessivamente composte (quando non austere), si sono fatte espansive come in tempo di guerra e non mostrano molto timore nel volere proseguire su questa strada nei prossimi anni se perfino in Germania tutti i partiti sono ormai d'accordo nell'aumentare stabilmente la spesa pubblica.