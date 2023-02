Il nuovo paradigma 2.0

Strategist ed esperto in economia, fa parte dal 2010 del team Kairos Partners SGR come responsabile de "Il Rosso e il Nero"

l'inflazione non è più un problema serio, sta calando velocemente, si è addirittura azzerata nei beni materiali e sta ridimensionandosi nei servizi. Il rialzo dei tassi ha ridimensionato le attese di inflazione e questo garantisce il ripristino imminente del quadro monetario pre-Covid, ovvero del 2 per cento come obiettivo d'inflazione credibile per tutti; le banche centrali stanno concludendo il ciclo rialzista dei tassi d'interesse, già scontato nei prezzi di mercato, mentre si avvicina il momento (prima della fine di quest'anno) in cui inizieranno a tagliarli; l'economia globale ha retto bene al Covid, alla guerra e alla normalizzazione monetaria. La recessione non ci sarà o sarà leggera. In ogni caso, per ora, quello che si vede è un mercato del lavoro solido e una crescita addirittura in accelerazione in America, Europa e Asia.

L'adozione di unè un'operazione intellettualmente faticosa. Bisogna abbandonare le certezze consolidate (si pensi a quando si abbandonò la teoria geocentrica a favore di quella eliocentrica) e risistemare tutte le conoscenze sparse dentro una nuova cornice coerente. Per questa ragione, quando un paradigma comincia a mostrare delle crepe, ovvero quando alcuni fatti cominciano a farsi trovare al di fuori della cornice del paradigma, si tende a ignorarli o comunque a minimizzarli, anche se sono fastidiosi.Il paradigma del bear market dell'anno scorso era basato sull'idea dell'inflazione non transitoria, che avrebbe potuto essere battuta solo con un forte rialzo dei tassi e una recessione. A partire da novembre si è però formato un nuovo paradigma, che in gennaio è diventato dominante. Le idee alla base della nuova teoria sono le seguenti:Il nuovo paradigma si è tradotto in un importante recupero del valore degli asset finanziari, giustificato dalle sorprese positive che si sono susseguite sull'inflazione e sulla crescita.