Guerra in Ucraina: quale durata?

La, aperta nel febbraio del 2022, sembra non finire mai, diverse sono le opinioni in proposito in merito alla possibile conclusione sia in relazione alla tenuta dell'Ucraina dipendente dagli aiuti esteri, gli Usa per primi, poi la Nato e la UE e sia in relazione alla tenuta della Russia per la disponibilità di armi ed uomini ed ai possibili effetti interni di reazione alla politica della guerra.La possibiledipende da quanto e per quanto tempo i paesi sostenitori saranno in grado di sostenere lo sforzo bellico dell'Ucraina contro la Russia. Fondamentale è la tenuta economica e finanziaria dei questi paesi, ma anche la tenuta della Russia; è a suo modo una guerra di logoramento che dipende da numerosi fattori esterni che non possono durare a lungo. Tra questi in primis è la tenuta contabile degli Usa che fino ad ora sono stati i principali sostenitori dell'Ucraina sia in termini di forniture belliche che in altri elementi di sostegno alla popolazione, l'impegno americano nel corso dell'attuale anno finanziario che si conclude il 30 settembre di quest'anno ammonta ad oltre 100 mld di dollari mentre quello dell'Europa ammonta a 35 mld euro.Qui entrano in gioco i problemi che possono contribuire a chiudere il conflitto prima che si estenda oltre le possibilità di sostegno fatte dai paesi occidentali.Quello che si sta vedendo ora, per quello che possiamo leggere, è una, da parte dei paesi che sostengono l' Ucraina si nota uno sforzo particolare per promuovere l'invio di armi – aerei, carri armati, artiglieria, missili... perfino l'ipotesi di proiettili ad uranio impoverito – necessarie a sostenerla in un prossimo sforzo a breve. Le dichiarazioni di Blinken sono improntate ad un cauto ottimismo ma lascia capire che obiettivi come la Crimea non siano realizzabili; la visita del presidente cinese ha fatto sperare un possibile colloquio per la pace ma nulla più.