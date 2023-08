Il campo visivo

Quando si va dall'oculista, da una certa età in avanti uno degli esami che vengono prescritti più di frequente è quello del campo visivo. Si fissa un puntino al centro di uno schermo luminoso e si devono individuare, con la coda dell'occhio, i segnali luminosi che appaiono per un tempo brevissimo alla periferia dello schermo.Da più di due anni. Questo punto è rappresentato dall', misurata ormai al centesimo in più di venti modi diversi, scomposta e ricomposta instancabilmente in modi sempre più creativi.Intorno al punto centrale, i mercati riescono a inquadrare bene anche la. Il flusso di dati è continuo, in particolare nel manifatturiero.hanno mandato in questi mesi segnali positivi ben al di là delle previsioni. Anche i dati americani di oggi confermano questa tendenza incoraggiante. La produttività del lavoro è in ripresa e il costo del lavoro per unità di prodotto fa registrare un aumento molto contenuto.Concentrati sull'inflazione e sulla crescita,. I bond hanno tenuto le loro posizioni scontando la fine del ciclo di rialzo dei tassi. Le borse si sono avvicinate ai massimi storici festeggiando, oltre alla discesa dell'inflazione, l'accelerazione della crescita.