UE: i lupi con la pelle d'agnello

La mimesi è una ricetta invariabile, in natura.I predatori si dissimulano, assumendo sembianze poco aggressive per non impaurire le vittime.Le prede, a loro volta, cercano di sottrarsi alla cattura confondendosi con l'ambiente circostante.Tra lasono anni di conflitto continuo, più o meno violento, sulla questione dele del debito che cresce inarrestabile. E sono continue le minacce di aprire una procedura di infrazione.Bruxelles è vissuta da molti italiani come la capitale di una potenza di occupazione, l', che viola di continuo la nostra sovranità. Ci sono, naturalmente, tanti altri italiani che la pensano diversamente: non c’è alternativa all'austerità, un male necessario. L'ancoraggio all'Europa ci salverà dai nostri vizi.Il fatto è cheVedere continuamente messo all'angolo il nostro Ministro dell'Economia mortifica ciò che rimane dell'orgoglio nazionale: deve rispondere entro 48 ore, o le sanzioni saranno pesanti.