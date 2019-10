Cornuti e mazziati? L'Italia chieda il risarcimento dei danni

C'è, come al solito, chi fa finta di non capire.

Boeing

Come, siamo colpiti dai dazi americani che sono stati autorizzati dal WTO , ma senza averne alcuna colpa, e soprattuttodalla partecipazione al consorzio europeo Airbus.La questione dei dazi americani nei confronti di una serie di merci europee per un importo compensativo di, riguarda gli, danneggiando ingiustamente il concorrente americanoGli Usa si sono appellati da anni al Wto per questa distorsione, ed alla fine hanno ottenuto ragione.Per rivalersi, sono stati autorizzati ad imporre dazi alle merci europee. In concreto, la lista delle merci europee sottoposte ai dazi americani colpisce una serie di prodotti, soprattutto quelli aeronautici e quelli meccanici, ma include anche i. Serve a colpire le esportazioni della Francia negli Usa , ma ci andiamo di mezzo anche noi. Pasta ed olio di oliva sono stati esentati, per nostra fortuna.Insomma,, che sono i soci di riferimento del consorzio Airbus, e dalla cui attività hanno tratto beneficio.Ma di mezzo ci entrano purtroppo anche le produzioni italiane , dalal, per non parlare del, solo per citare i marchi più famosi.Ci andiamo di mezzo per una questione molto semplice: l'Europa, essendo una Unione doganale, partecipa in quanto tale al Wto.E le sanzioni americane, in termini di dazi doganali compensativi dichiarati ammissibili, si applicano indistintamente a tutti i prodotti dell'area doganale europea: