Il Triplo Gioco di Francia e Germania

Basta andare sul sito ufficiale dell'Eliseo e guardare nella sezione dedicata all'attività del Presidente Emmanuel Macron, per vedere le notizie del 5 luglio scorso.

Nell'ordine, si trovano:

il Comunicato congiunto a seguito della visita di lavoro in Francia del Generale di Corpo d'Armata, M. Mahamat Idriss Déby , Presidente del Consiglio militare di Transizione (CmT) del Ciad;

incontro in Videoconferenza con la Cancelliera della Repubblica federale tedesca, Sig.ra Angela Merkel , ed il Presidente della Repubblica popolare cinese, Sig. ATO;

la dichiarazione congiunta del Presidente Emmanuel Macron e del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.

Seguono le notizie relative ai giorni precedenti.Le, ed il colloquio con il Generale Déby ha avuto il giusto risalto, nonostante sia stata solo una "visita di lavoro": dietro c'è un processo politico estremamente complesso e sanguinoso, ed uno straordinario impegno politico e militare di Parigi in questa ex-colonia. Le relazioni della Francia in Africa sono oggetto di costante verifica: sono interessi nazionali all'estero che vengono gestiti direttamente e che non sono condivisibili con nessun altro Paese.