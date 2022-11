Borse, Green Finance & Carbon Tax

Segnali contrastanti, forse solo in apparenza.

Dopo aver registrato cali consistenti in Borsa,. Intanto, gli indici delle quotazioni hanno ripreso vigore non appena sono usciti i dati della inflazione, che cala più velocemente del previsto, e dell'economia reale che rallenta, con le richieste dei mutui immobiliari che calano ed i tassi di interesse che salgono velocemente: se l'economia si raffredda insieme ai prezzi, la Fed non andrà molto avanti ancora con manovre restrittive.Insomma,, senza andare in crash: se anche le attese di aumento dei prezzi tornano a livelli accettabili, si può pensare ad una nuova stagione di crescita ordinata.Sullo sfondo, c'è dell'altro: il riequilibrio strutturale del commercio internazionale, che vede gli. I dazi imposti dalla Amministrazione Trump alla Cina non sono stati in grado di riportare i saldi in pareggio, ed anzi il dollaro reso forte dai tassi di interesse decisi dalla Fed ha reso meno costosi i prodotti importati, con la prospettiva di superare alla fine dell'anno i mille miliardi di dollari di passivo.Ci dev'essere dell'altro su cui si sta scommettendo: che la, con la messa fuori gioco dei combustibili fossili, sia l'occasione per cambiare le regole. Anzi, farebbe gioco anche la reazione dell'per far salire ancora il prezzo del barile, portandolo attorno ai 100 $.