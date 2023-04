Deglobalizzazione e Competizione asimmetrica

Era stato immaginato un Mondo Ideale: un Occidente prospero, sempre più deindustrializzato, terziarizzato e finanziarizzato, avrebbe comprato a condizioni convenienti la manifattura prodotta nei Paesi del Terzo Mondo, Cina in testa, e dell'Est europeo ex-comunista. Se i loro costi del lavoro infimi e le inesistenti tutele sindacali spiazzavano le produzioni occidentali, causando fallimenti ed imponendo la delocalizzazione, l'Occidente avrebbe comunque spadroneggiato, estraendo profitti, rendite ed interessi attraverso gli investimenti diretti, l'indebitamento delle imprese e delle popolazioni, l'intermediazione commerciale e finanziaria.

Al dunque,: la deindustrializzazione dell'Occidente è stata irreversibile, ma a suo danno. La penetrazione finanziaria si è scontrata contro un muro invalicabile: i profitti, gli interessi e le rendite rimanevano appannaggio del sistema di potere locale. Come in Russia, d'altra parte, dove gli Oligarchi si sono impadroniti di tutto.La: non si può vivere facendo continuamente debiti. Il benessere era fondato sui consumi pagati con le carte di credito revolving e sulle case comprate con i mutui che coprivano il 100% del prezzo d'acquisto.Un, con i tassi a zero o negativi e la immissione di moneta senza sosta, ha dato la illusione che il problema dell'economia reale fosse risolto: i debitori avevano avuto tregua, ma i soldi erano stati tutti investiti in azioni già in circolazione o in iniziative imprenditoriali che non creavano né nuova occupazione né reddito. Si investiva su "idee di business innovativo", ipotesi tanto promettenti quanto inconcludenti.