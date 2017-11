Saras vede aumento margine di raffinazione dopo allungo di utili e ricavi

Saras

(Teleborsa) - Utili e ricavi in crescita perLa big italiana della raffinazione ha chiuso icon uncomparabile di 162 milioni di euro, in miglioramento del 18% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.L', pari a 431 milioni di euro, è in linea con quella del 2016 mentre isono balzati del 19% a 5,65 miliardi di euro.Quanto all'outlook Saras scrive in una nota: "Il Gruppo ritiene di poter realizzare, nell’ultimo trimestre dell’anno, un premio del margine di raffinazione Saras rispetto al margine EMC Benchmark in miglioramento rispetto a quello registrato nei primi nove mesi dell’anno".