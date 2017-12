Borse europee sui livelli precedenti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in attesa delle statistiche sul PMI dell'Eurozona Intanto ieri Wall Street ha chiuso in rialzo , aggiornando nuovi record sull'indice Dow Jones (sopra 24.000 punti), mentre stamane le borse asiatiche stanno trattando in ordine sparso L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,26%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,56% dopo l' accordo sul petrolio al vertice OPEC di Vienna Sulla parità lo, che rimane a quota 138 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,74%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,25%, piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+0,67%) e(+0,49%). Tra i peggiori della lista di Milano, troviamo i comparti(-0,59%) e(-0,41%).di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo dell'1,84%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,63%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,61%. Composta, che cresce di un +0,58%. Le peggiori performance, invece, si registrano su-1,69%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,14%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,13%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,04%.del FTSE MidCap,(+1,80%),(+1,23%),(+0,78%) e(+0,75%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-1,50%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,49%. Tentenna, che cede lo 0,96%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,95%.