Mercati prudenti guardano alle banche centrali

(Teleborsa) -, con gli investitori in attesa delle decisioni della Federal Reserve, che si concluderà mercoledì dopo una due giorni di lavori, e che potrebbe decidere un aumento dei tassi di interesse statunitensi. Altro appuntamento clou della settimana è con la BCE, giovedì: dal Consiglio direttivo non sono attese nuove decisioni, ma l'Eurotower pubblicherà le previsioni aggiornate su crescita economica e inflazione. I dati verranno illustrati dal presidente Mario Draghi.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,177. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 58,4 dollari per barile. Ad alimentare gli acquisti è la notizia dellaSui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 135 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,64%.è stabile, riportando un +0,02%. Andamento cauto anche per, -0,04%. Poco mossa, +0,09%., con ilche si attesta a 22.677 punti.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,48% sul precedente, trovando sostegno dai rialzi dei prezzi del greggio. Nel settore, corrono Saipem +0,99%, ENI +0,72% e Tenaris +0,54%.Il comparto, invece, si attesta come peggiore del mercato (-0,42%).di Milano, troviamo anche le utilities come(+0,58%) ed+0,49%., in particolare, -2,56% e, -1,66%. Bene invece Unicredit +0,91% forte del piano al 2019 , annunciato prima dell'avvio del mercato.Nel lusso, sotto pressione, che accusa un calo dell'1,07%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,75%) dopo i conti dei primi 9 mesi . Bene inoltre(+1,04%),(+0,74%) e(+0,51%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,97%.