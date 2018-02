Wall Street parte con il piede giusto

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Cisco Systems

McDonald's

American Express

Exxon Mobil

United Technologies

Cisco Systems

Shire

Mercadolibre

Alexion Pharmaceuticals

Netease

(Teleborsa) -, che prosegue il rimbalzo messo a segno venerdì sera in quella al termine di quella che si è rivelata la peggior settimana borsistica da oltre due anni.A condizionare il sentiment i- timori ben visibili sul mercato dei titoli di Stato americani, dove i rendimenti dei T-bond viaggiano ai massimi di quattro anni - alla luce del netto miglioramento dei fondamentali economici e dell'inflazione. A tal proposito saranno importanti iodierna mentre c'è attesa per il. Il Presidente dovrebbe annunciare oltre 200 miliardi di dollari di investimenti nel settore militare e nelle infrastrutture. Prevista anche una consistente somma per la costruzione del muro al confine con il Messico.Sulle prime battute Segno ilmostra in aumento dello 0,96%, l'dell'1,19%. In denaro anche il(+1,13%).del Dow Jones,corre (+3,05%) grazie ad un upgrade. Bene anche(+2,70%),(+1,83%) e(+1,73%), quest'ultima in scia ai segnali di ripresa del petrolio e alla revisione al rialzo della domanda di oro nero da parte dell'OPEC Le peggiori performance, invece, si registrano su, che lascia sul parterre l'1,15%.Tra i(+3,05%),(+3%),(+2,72%) e(+2,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che arretra dello 0,56%.