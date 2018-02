Wall Street parte con la rincorsa su segnali Fed e mini dollaro

Dow Jones

Hasbro

(Teleborsa) -, dopo la chiusura fiacca di ieri e di riflesso alla pubblicazione delle, che sembrerebbero alludere a maggiori incrementi ai tassi d'interesse quest'anno. Attesa poi smentita dalle dichiarazioni di un membro della Fed,Questo non giustifica la persistente, che sta sostenendo il mercato e che la BCE sembra voler attribuire ad una condotta scorretta degli USA sul fronte valutario (guerra valutaria).Sul fronte macro c'è attesa per il dato delr dopo che le richieste di sussidio alla disoccupazione sono risultate in calo più del previsto. In calendario anche le scorte di greggio e gli stoccaggi di gas.Alla Borsa di New York, ilavanza a 24.980 punti (+0,74%); sulla stessa linea lo, che arriva a 2.718 punti (+0,6%). Sale il(+0,71%), come l'S&P 100 (0,6%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,04%),(+0,95%) e(+0,83%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,97%),(+1,35%),(+1,27%) e(+1%).(+2,81%),(+2,38%),(+1,74%) e(+1,67%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,11%.