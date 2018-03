Wall Street positiva dopo rialzo tassi Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

Materiali

Finanziario

Beni di consumo primario

Utilities

Chevron

Dowdupont

General Electric

Caterpillar

Facebook

Procter & Gamble

Apple

United Health

Visa

Incyte

Applied Materials

Lam Research

Broadcom

Wynn Resorts

American Airlines

Illumina

Liberty Interactive

(Teleborsa) -dopo la decisione della Fed di alzare il costo del denaro di un quarto di punto largamente attesa dal mercato . Per il 2018 la Banca Centrale USA prevede tre rialzi dei tassi d'interesse , come indicato a dicembre.L'indicesale dello 0,47% a 24.843,01 punti mentre l'si porta a 2.723,23 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,17%); in moderato rialzo lo(+0,24%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,73%),(+1,27%) e(+1,00%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,27%) e(-0,48%).Al top tra i(+2,51%),(+2,00%),(+1,83%) e(+1,62%). Riesce a tornare in positivo+0,77% dopo le recenti perdite sullo scandalo datagate . I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -1,44%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,43%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,53%. Tentenna, che cede lo 0,51%.Al top tra i, si posizionano(+2,87%),(+2,85%),(+2,61%) e(+2,56%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -2,76%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,99%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,94%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,89%.