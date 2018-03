Wall Street a due velocità dopo dato su PIL USA

Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio con segni misti per la borsa di Wall Street dopo la statistica migliore delle attese sul PIL statunitense che ha dato forza anche al biglietto verde . Sullo sfondo pesa il sell-off sui titoli tech che ha mandato in rosso, la vigilia, i listini USA.Nell'ultimo trimestre del 2017, l'economia americana ha registrato una accelerazione al 2,9% oltre le aspettative (+2,7%) e contro il +2,5% previsto in precedenza.Un contesto chein materia di politica monetaria. Oltre al rialzo deciso proprio questo mese , la banca centrale americana potrebbe decidere, sulle aspettative degli addetti ai lavori chegrazie alla riforma dell'amministrazione Trump di tagli alle tasse.Sulle prime rilevazioni, ilsale appena dello 0,39%, mentre, al contrario, incolore lo, che continua la seduta a 2.613,36 punti, sui livelli della vigilia. Negativo il(-0,59%), così come l'S&P 100 (-1,8%).(+1,21%),(+0,91%) e(+0,47%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,82%.del Dow Jones,(+1,27%),(+1,20%),(+1,18%) e(+1,02%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,11%.Tra i(+18,98%),(+1,60%),(+1,50%) e(+1,29%). Giù, -4,28%.