Positivi i mercati del Vecchio Continente

(Teleborsa) -mentre la borsa americana fatica a prendere una direzione.Nelle sale operative si respira aria di festività per l'imminente chiusura di domani 1° maggio. Nessuno spunto nemmeno da Tokyo rimasta chiusa insieme alle borse cinesi L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,46%. Sessione debole per l', che cede lo 0,68%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 68,1 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota 122 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,78%. In Italia la situazione politica non riesce ad uscire dalla fase di stallo , con la formazione di un nuovo Governo che sembra essere sempre più difficile. Ne è consapevole anche Standard & Poor's che ha confermato il rating dell'Italia a BBB , con outlook stabile ma lancia l'allarme per i rischi rappresentati dall'incertezza politica del Paese e dal debito pubblico elevato.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,64%, senza spunti, compostache cresce dello 0,68%.Il controvalore degli scambi nella seduta milanese odierna è stato pari a 2,57 miliardi di euro, dai 2,65 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 1,17 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,19 miliardi.A fronte dei 226 titoli trattati, 85 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 120 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 21 azioni del listino italiano.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,36%),(+1,96%) e(+1,33%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-0,88%) e(-0,53%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,37%),(+1,68%),(+1,62%) e(+1,33%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -2,18%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,64%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,53%.del FTSE MidCap,(+6,17%) che valuta alternative strategiche per divisione statunitense Plants & Paving di Lane (+3,79%) dopo gli ottimi risultati sportivi del weekend (+3,22%) e(+2,93%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -3,30%.scende dell'1,81%. Calo deciso per, che segna un -1,8%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,72%.