Listini europei in calo a metà seduta

(Teleborsa) -, anche se con variazioni percentuali inferiori al punto percentuale.In Italia cresce l'attesa per la formazione del, con un nuovo mini giro di consultazion i previsto nel pomeriggio quando M5S e Lega si recheranno al Quirinale dal Capo dello Stato,L'mostra un timido guadagno dello 0,34%. L'è sostanzialmente stabile su 1.319,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) vale 70,61 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,92%. Prende il via la tredicesima emissione del BTP Italia da parte del Tesoro.registra una flessione dello 0,39%,evidenzia un decremento dello 0,26% mentresoffre un calo dello 0,29%.Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti. In fondo alla classifica(-1,30%),(-1,29%) e(-1,14%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 2,13% in attesa della trimestrale. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,76%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,60%. I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -2,77% dopo i conti del 1° trimestre. Crolla, con una flessione del 2,24%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,60%.scende dell'1,45%.di Milano,(+1,78%),(+1,65%),(+1,64%) e(+1,56%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-5,64%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,86%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,16%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,93%. Debuttano all' AIM Italia -0,07% e+5,59%.