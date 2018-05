Piazza Affari accentua le perdite su tensione politica

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, sulle incertezze politiche che fanno volare lo. Oggi il premier incaricato Segno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,75%). Lieve aumento dell', che sale a 1.304,8 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 66,72 dollari per barile, in netto calo dell'1,71%.in caduta libera, che affonda dell'1,87%, giù, che soffre un calo dell'1,41%, pesante, che segna una discesa di ben -2,1 punti percentuali., portando avanti la scia ribassista di cinque cali consecutivi avviata mercoledì scorso.Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti. In fondo alla classifica,(-5,24%),(-4,54%) e(-3,88%).Perdono terreno. I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con un -6,65%. Seduta drammatica per, che crolla del 6,01%. Sensibili perdite per, in calo del 5,69% nel giorno dell'Assemblea. In apnea, che arretra del 5,00%.Nel, affonda, con un -7,68%. Tonfo di, che mostra una caduta del 5,56%. Lettera su, che registra un importante calo del 7,00% dopo aver concesso una dilazione di pagamento a Sempione . Affonda, con un ribasso del 5,86% dopo la bocciatura di Mediobanca