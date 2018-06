Wall Street chiude a due colori

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Utilities

Beni di consumo secondari

Telecomunicazioni

Finanziario

Walt Disney

Cisco Systems

United Health

Intel

JP Morgan

General Electric

Caterpillar

Merck & Co

Jd.Com

Mercadolibre

Comcast

Incyte

Mylan

Applied Materials

Lam Research

(Teleborsa) - Chiusura debole per, con ilche lascia sul parterre lo 0,10%. In lieve salita loche archivia la giornata con un +0,25%. In denaro il(+1,03%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,17%),(+1,01%) e(+0,98%). Il settore, con il suo -0,93%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+2,30%),(+1,55%),(+1,03%) e(+0,93%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,76%.In rossoche evidenzia un deciso ribasso dell'1,73%.Spicca la prestazione negativa diche scende dell'1%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,89%.Al top tra i, si posizionano(+6,06%),(+4,81%),(+4,64%) e(+4,39%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,18%.In caduta liberache affonda del 2,53%.scende dell'1,85%.