Piazza Affari maglia rosa in Europa. Corrono Unicredit e Pirelli

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

petrolio

costruzioni

materie prime

alimentare

Pirelli

Unicredit

Moncler

Campari

Anima Holding

Banca Farmafactoring

Rai Way

OVS

Tod's

(Teleborsa) - Finale al rialzo per le principali borse europee sostenute dae dallaSul mercato dei cambi, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,16. Lieve aumento dell', che sale a 1.213,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 69,13 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a 247 punti base, con un lieve calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,88%.porta a casa un rialzo dello 0,40%. Andamento positivo per, +0,71% seguita da, che segna un forte rialzo dello 0,81%., con ilin aumento dell'1,27%.Ilnella seduta odierna è stato pari a 1,77 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 1,69 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 1,1 miliardi di azioni, rispetto ai 2,46 miliardi precedenti.Tra i 225 titoli trattati, 71 hanno chiuso in ribasso, mentre 138 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso. Stabili i restanti 16 titoli.(+1,97%),(+1,89%) e(+1,74%) in buona luce sul listino milanese. Il settore, con il suo -0,96%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,88% nel giorno dei conti di bilancio.Forte dei risultati semestrali , effervescente, con un progresso del 2,88%.Nel lusso, si mette in evidenza, che mostra un forte aumento del 2,61%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,21%.di Milano,(+4,65%),(+3,57%),(+3,10%) e(+2,64%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,04%.