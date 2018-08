Piazza Affari cauta insieme all'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, conche mostra un lieve rialzo.In una giornata scarna di dati macro, gli investitori guardano ai colloqui sul commercio tra Washington e Pechino, e alle prossime mosse di politica monetaria statunitense. Oggi 22 agosto sono in uscita i verbali del FOMC. Dopo le critiche del Presidente Trump alla politica monetaria della Fed, l'attenzione è rivolta al meeting didi venerdì 24 agosto, dove parlerà il numero uno della Banca Centrale americanaNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,157. L'è sostanzialmente stabile su 1.193,5 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 66,27 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota 262 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,94%.nulla di fatto perche passa di mano sulla parità. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,43%. Guadagno moderato perche avanza dello 0,23%.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,22% sul. Sulla stessa linea, incolore ilche continua la seduta con un +0,23%.dibrilla, con un forte incremento (+2,12%). Denaro su, che registra un rialzo dell'1,21%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,30%, in attesa del CdA che si aprirà alle 11.00 per parlare del crollo del Ponte Morandi a Genova. Ieri, 21 agosto si è tenuto il CdA di Autostrade per l'Italia che ha confermato il piano da 500 milioni per il disastro di Genova , già annunciato dall'AD della controllante Atlantia,, sabato pomeriggio, dopo i funerali delle vittime per, che cresce dell'1,17%., invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,40%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,61%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,44%. Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.