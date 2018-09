Intesa, depositato progetto fusione di Intesa Sanpaolo Group Services

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -viaggia in territorio positivo a. Le azioni del gruppo bancario salgono del 2,11%.A seguito dell'autorizzazione rilasciata dallaè stato depositato presso il, il progetto di fusione per incorporazione di Intesa Sanpaolo Group Services in Intesa Sanpaolo.La fusione sarà approvata daldella banca, fatta salva la possibilità, per i soci di Intesa Sanpaolo, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, di chiedere - entro il 3 ottobre 2018 - che tale decisione sia adottata dall'Assemblea straordinaria.