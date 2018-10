Wall Street incerta in avvio

Dow Jones

(Teleborsa) -, con l'indiceche sta mettendo a segno un +0,3%, mentre, al contrario, l'si conferma a 2.738,1 punti, sui livelli della vigilia. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,26%; limature per l'(-0,15%).L' agenda macroeconomica USA prevede l'e alcuni dati del prezzi e vendite di case nuove. Diffusi i dati sulle richieste di mutuo , risultate in aumento nella settimana appena trascorsa.Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Il settore, con il suo -0,51%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+3,02%) grazie ai conti in salita (+1,38%),(+0,95%) e(+0,52%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-0,85%. Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,55%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,11%),(+2,02%),(+1,60%) e(+1,48%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-5,47%. Lettera su, che registra un importante calo del 3,91%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,92%.