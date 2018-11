La Brexit spacca il Governo May. Sterlina in caduta libera

(Teleborsa) -approvato ieri dal governo britannico, chee provoca unoA poche ore dal via libera all'intesa sono arrivate le, cioè dei separatisti più convinti dell'esecutivo britannico. Ilha rassegnato le dimissioni per coerenza ed, ha seguito il suo esempio annunciandole via Twitter.L'accordo raggiunto con l'Ue ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla Premier Theresa May, che andava incontro ad uno scenario "no deal", e rappresenta un motivo di soddisfazione per il negoziatore dell'Ue Michel Barnier, che ha parlato di un accordo "giusto ed equilibrato". Ma testimonia unae causa uno, mentre laProprio questeche appare in pesante ribasso sul mercato dei cambi, scambiando a 1,2866 dollari (-1,41%) e 1,1318 euro (-1,5%).