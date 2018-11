Rally per Piazza Affari con banche e spread in calo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Sul sentiment degli investitori prevale l'ottimismo per il via libera del Consiglio europeo all'accordo sulla Brexit . Ora si attende la ratifica da parte del Parlamento inglese, il più difficile ostacolo.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,26%. Dal fronte macro ha deluso l'indice IFO , che misura la fiducia delle imprese tedesche sulla situazione attuale dell'economia e le aspettative. In focus, a Bruxelles, l'L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,25%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,71%, a 50,78 dollari per barile.Ottimo il livello dello, che scende fino a +288 punti base, con un calo di 19 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,23%. A fare da assist al differenziale tra i Titoli di Stato italiani decennali e quelli tedeschi con stessa scadenza è l' apertura del governo tricolore a trattare sul fronte dello scontro tra Roma e Bruxelles sulla manovra del nostro Paese. Nella serata di oggi, 26 novembre, si terrà un summit a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i vice Premier Luigi di Maio e Matteo Salvini e il Ministro dell'Economia Giovanni Tria.in luce, con un ampio progresso dell'1,25%. Andamento positivo per, che avanza con un +0,92%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,07%., con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,85%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+5,39%),(+3,69%) e(+3,48%). Il settore, con il suo -0,57%, si attesta come peggiore del mercato.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+6,01%) grazie all' indicazione "buy" fornita dagli analisti di HSBC Ottima performance per le banche sulla scia del calo dello spread., registra un progresso del 5,93%. Exploit di, che mostra un rialzo del 5,54%. Su di giri(+5,44%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,80%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,58%),(+5,43%),(+5,06%) e(+5,05%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,17%.