TIM, arrivata la richiesta “formale” di Vivendi per la convocazione dell’assemblea

(Teleborsa) - E’ arrivata allala richiesta formale da Vivendi di convocare l’assemblea per la nomina del revisore e per la revoca dei cinque amministratori messi sotto accusa dal gruppo francese, che detiene una quota di quasi il 24% nel gruppo telefonico italiano.Lo ha confermato la stessa TIM, che comunica di aver ricevuto in data odierna la richiesta formale del colosso media di Vincent Bolloré e che l’ordine del giorno include il “Conferimento dell’incarico di revisione per il periodo 2019-2027”, argomento che – precisa nella nota –All’ordine del giorno anche lapresenti nella lista di Elliott , in quanto, secondo il gruppo francese, hannoL’ODG dell’assemblea include infine la lista dei nuovi candidati nelle persone di Franco Bernabè, Rob van der Valk, Flavia Mazzarella, Gabriele Galateri di Genola e Francesco Vatalaro. Tutti candidati in possesso del requisito di indipendenza eha sottolineato Vivendi in una nota in cui parimenti annunciava l’invio della richiesta di convocazione dell’assemblea.Nella relazione illustrativa che accompagna la richiesta di convocazione dell’assemblea Vivendi lancia accuse pesanti al Presidente di TIM, Fulvio Conti, sottolineano che cheche è stato revocato dal Board a sorpresa circa un mese fa