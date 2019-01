Piazza Affari maglia rosa d'Europa. Vola STM

STM

(Teleborsa) - Letagliano il traguardo di metà seduta con il segno più e ampliando la performance dell'avvio, mentre si si consolidano sempre più di un rinvio dei tassi di interesse in Eurolandia. Complice il rallentamento della crescita a livello globale e le nuove deboli indicazioni giunte dagli indici PMI dell'Eurozona ad un soffio dalla stagnazione.Condizioni al vaglio oggi della BCE, nel suo primo direttorio del 2019 . Non sono attesi cambiamenti in materia di politica monetaria. Molto attesa, invece, la consuetache potrebbe commentare l'attuale rallentamento economico.dove continua a volare(+9%) che ha annunciato prima dell'avvio del mercato i conti 2018 e dell'ultimo trimestre dell'anno Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,33%. Lieve calo dell', che scende a 1.279,2 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,51%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,66% a quota +248 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,68%., sale di un frazionale +0,54%. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto. In luce, con un ampio progresso dello 0,85%., ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,10%, a 19.613 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+7,65%),(+1,68%) e(+1,53%). Il settore, con il suo -0,77%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari, su di giri(+3,87%). Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,74%. Effervescente, con un progresso del 2,57%.Tra i pochi segni meno,prosegue le contrattazioni a -0,85%.del FTSE MidCap,(+5,86%),(+5,36%),(+3,93%) e(+3,51%). Sotto pressione invece(-5,81%) che paga dazio con i conti 2018 e con il taglio del target price da parte degli analisti