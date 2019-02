A Piazza Affari si scatenano gli acquisti molto più che in Europa

Francoforte

(Teleborsa) -ma, in particolar modo, perche in questa settimanaNel dettaglio le sedute più flemmatiche sono state, che riflette un moderato aumento dello, che mostra un progresso dello 0,mentre è ben comprata, con un forte rialzo dello. Spread tra BTP e Bund tedeschi in leggero calo a. Sostanzialmente rimanesulla piazza americana, con una variazione percentuale pari aDebole l', che scambia con una. l', subisce poche variazioni e continua la sessione sui livelli della vigilia a quota. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dellAl termine della seduta diil controvalore degli scambi è stato pari a 2,01 miliardi di euro, inrispetto ai precedenti 1,89 miliardi. I contratti si sono attestati alla cifra di 218.841, rispetto ai precedenti 202.371 e i volumi scambiati sono passati da 0,65 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,64 miliardi.Milano chiude quindi in zona rialzo, con ilche avanza aconsolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso. Sulla stessa linea poi , ilguadagna lo 0,83% rispetto alla seduta precedente, chiudendo aIn moderato rialzo il(+0,38%) ed infine si blocca sulla parità il(+0,05%).Su 221 titoli trattati a Piazza Affari,, 64 hanno terminato la seduta con una flessione e piatte le rimanenti 22 azioni.In buona evidenza a Milano i comparti(+2,84%),(+2,09%) e(+1,44%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 4,94%, seguita in volo da, con una marcata risalita del 4,17% e, che incrementa di un 4,1%.Ottima anche la performance per, che registra un progresso del 3,55%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,03% e, che segna subito un calo dello 0,73%.di Milano,(+5,96%),(+3,58%),(+2,75%) e(+2,54%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,83%.