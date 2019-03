Piazza Affari tonica in un'Europa più cauta. Mercati ostaggio della Brexit

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre si distingue la, grazie ad alcuni spunti tipicamente domestici (il rally di Juventus ed alcuni altri spunti positivi sulle Blue Chips)., che oggi si prepara al voto per il "No Deal" , dopo la sonora sconfitta dell'ultimo accordo strappato dalla May all'Ue . Un fattore che rende molto volatile la sterlina a 1,.3158 USD (+0,65%), mentre appare sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,13.Corsa ai beni rifugio, con l'che avanza a 1.301 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 56,87 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +250 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,56%.poco mossa, che mostra un -0,11%, sostanzialmente invariata, che riporta un misero -0,01%, vicino alla parità(+0,08%)., con ilche sta mettendo a segno un +0,33%.di Milano, troviamo(+15,94%), dopo la vittoria in Champions League Corre anche(+3,78%), grazie alle buone prospettive per il 2019 Fra i migliori si segnalano anche(+1,90%) e(+1,30%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -1,90%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,99%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,62%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,53%.di Milano,(+2,64%) e(+2,37%).