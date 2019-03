Appuntamenti e scadenze: settimana del 25 marzo 2019

Bialetti Industrie

(Teleborsa) -- Comunicazione medio-lungo- CDA: approvazione bilancio consolidato e progetto di bilancio al 31 dicembre 2018- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di Febbraio 2019.- Asta CTZ - BTP€i- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- L'incontro avrà come tema "Le statistiche per l'analisi dell'economia"- Si svolge a Roma, al Centro Carlo Azeglio Ciampi, il Convegno focalizzato sulla digitalizzazione del ciclo di vita delle costruzioni per migliorare sicurezza, sostenibilità e qualità degli immobili, ad un anno dall'entrata in vigore delle norme che definiscono tempi e modalità per il progressivo utilizzo del BIM negli appalti pubblici.- Discorso del Presidente Draghi alla Conferenza "The ECB and Its Watchers XX" a Francoforte- Asta BOT- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Prezzi delle abitazioni - IV Trimestre 2018- Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTP€i- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Debito estero dell'Italia- Assemblea ordinaria annuale dei Partecipanti - Palazzo Koch, via Nazionale 91, Roma- Regolamento BOT- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio