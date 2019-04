Ranzo (Avio): "Lo spazio è anche business"

(Teleborsa) -. Questi tre mondi sembrano distanti anni luce e invece fanno parte tutti della stesso sistema, per rimanere in tema, come emerso nel corso dell' evento "Space is closer: lo Spazio che ti migliora la vita" , organizzato in occasione della F Design Week dal settimanale edito da Cairo Editore, insieme a, Ceo di Avio, e, responsabile dei lanciatori per ESA in occasione della Design Week a Milano.Il concetto è forse nuovo ai più ma non all'industria e al mondo della finanza che ha sempre visto nell'. "Sono moltissime le applicazioni dello spazio, le vediamo tutti i giorni", ricorda Ranzo elencando i satelliti che permettono "l’osservazione della Terra, quelli che riescono a scattare foto dallo spazio per monitorare la situazione ambientale" passando per le "applicazioni che riguardano le comunicazioni o la distribuzione del segnale internet sul globo".. Se oggi riusciamo ad arrivare ovunque nel mondo, con precisione metrica, è grazie alle applicazioni dello spazio sulla Terra che, secondo l'astronauta, "diventeranno sempre di più., tanti satelliti ma più piccoli che possono essere ammodernati più rapidamente con il vantaggio di avere una copertura davvero globale e tempi di rivisitazione veloci".Oggi. "Negli ultimi mesi abbiamo firmato contratti in Corea del Sud, Giappone, Thailandia, Vietnam, tutti paesi che non hanno accesso allo spazio perché non hanno le tecnologie e che quindi ricorrono a noi per lanciare i loro satelliti", ha ricordato il Ceo di Avio. "Ci sembra una: oggi Avio conta oltre mille dipendenti, 200 dei quali sono stati assunti nel corso degli ultimi 3 anni, aumentando di molto la dimensione dell'organico. Per un Paese come il nostro, che ha fame di crescita, credo sia una cosa molto importante".Spazio vuol dire anche design, come spiega Ranzo, che definisce il, pronta già per le nuove sfide del futuro. L'azienda ha in programma il lancio della nuova versione Vega C entro i prossimi 12 mesi e sta già lavorando alla successiva, Vega E, pronta per il 2024-2025."Già con Vega C siamo riusciti a ridurre di circa il 50% il costo per ogni chilogrammo trasportato, andando così incontro alle esigenze dei clienti con un servizio sempre più efficiente dal punto di vista dei costi", sottolinea il Ceo di Avio.La scelta di essere presenti a Milano deriva dalla volontà di ricordare quanto lo spazio sia vicino a noi nella vita di tutti i giorni ma anche di "ricordare che quello che facciamo è anche un business", continua Ranzo. "".anche dalla stessa astronauta che, nel corso della missione sulla ISS, bevve il primo caffè espresso in tazzina nello spazio. "Per gli astronauti, abituati a bere liquidi in busta, è un piccolo lusso poter assaporare l'aroma del caffè. Se nascerà un giorno, come sono certa, il design dello spazio magari quella tazzina sarà considerata la capostipite", conclude Cristoforetti.