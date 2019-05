Trump risolleva Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

telecomunicazioni

informatica

beni di consumo per l'ufficio

Visa

Microsoft

Pfizer

Coca Cola

Dowdupont

3M

Biomarin Pharmaceutical

Take Two Interactive Software

Applied Materials

Alphabet

Mylan

Comcast

Henry Schein

United Continental Holdings

(Teleborsa) - Prosegue all'insegna del toro la seduta a New York dopo che l'amministrazione USA ha deciso di rinviare di 6 mesi l'imposizione dei dazi sulle automobili prodotte in UE ed in Giappone per favorire i negoziati in corso con entrambi sulle relazioni commerciali. L'attenzione degli operatori resta ancora rivolta, invece, alleSul fronte macro, hanno deluso le vendite al dettaglio di aprile , diminuite dello 0,2% rispetto al +0,2% atteso dagli analisti e al +1,7% della rilevazione precedente. Sotto le aspettative di consensus anche la produzione industriale e quella manifatturiera Tra gli indici statunitensi, ilavanza a 25.532,05 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.849,25 punti. Buona la prestazione del(+1,16%), come l'S&P 100 (0,7%).(+1,73%),(+0,82%) e(+0,74%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+1,50%),(+1,26%),(+1,24%) e(+1,01%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,30%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,71%.Al top tra i, si posizionano(+4,90%),(+3,89%),(+3,77%) e(+3,72%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,74%.scende dell'1,67%.Calo deciso per, che segna un -1,49%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,40%.