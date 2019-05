Borsa di Milano in recupero assieme agli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un buion recupero sulla scia dei segnali confortanti che giungono dagli USA. A sostenere il recupero ha contribuitodopo la proroga di 90 giorni concessa dal Dipartimento al commercio americano.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,116. Losi riduce, attestandosi a +273 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,66%.denaro su, che registra un rialzo dello 0,95%, tonica, che registra una plusvalenza dello 0,52%, bene, che avanza dello 0,49%. In scia la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,67% a 20.677 punti.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 3,96% grazie a ricoperture In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,82% in scia ai positivi risultati trimestrali Svettache segna un importante progresso del 2,29%.Vola, con una marcata risalita del 2,01%.La peggiore è la, che prosegue le contrattazioni a -1,83%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,82%.Tentenna, che cede lo 0,79%.