Milano sui minimi dopo bocciatura UE dei conti pubblici

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

chimico

beni per la casa

media

bancario

materie prime

assicurativo

Saipem

Ferragamo

Moncler

Atlantia

TIM

GEDI

Unicredit

BPER

UBI Banca

Intesa Sanpaolo

Biesse

Gima TT

Maire Tecnimont

IMA

doBank

Piovan

Banca Ifis

Technogym

(Teleborsa) -, mentre Eurolandia cresce con moderazione. A frenare il mercato milanese la bocciatura della Commissione Europea sui conti pubblici italiani , che potrebbe presto tradursi in una procedura d'infrazione per deficit eccessivo.L'scambia su 1,127. Nessuna variazione significativa per l'a 1.324,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,54%.In salita lo, che arriva a quota +281 punti base, con un incremento di 12 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,59%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,45%, composta, che cresce di un +0,5%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,60%.; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 22.011 punti. Buona la prestazione del(+0,73%), come il FTSE Italia Star (1,0%).In luce sul listino milanese i comparti(+1,88%),(+1,84%) e(+1,56%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,36%),(-1,76%) e(-1,26%).di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 5,19% dopo un nuovo contratto in Mozambico Vola, con una marcata risalita del 3,52%.Brilla, con un forte incremento (+2,34%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,19%.Sotto i riflettori, dopo la cessione di Persidera I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,20%.Affonda, con un ribasso del 2,81%.Calo deciso per, che segna un -2,61%.Crolla, con una flessione del 2,22%.Tra i(+5,62%),(+4,99%),(+4,11%) e(+3,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,06%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,93%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,77%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,35%.