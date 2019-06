Wall Street aspetta il G20 e guarda al dato sul PIL

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue con prudenza la borsa di Wall Street consperando in un progresso positivo nelin vista dell'incontro tra il Presidente americanoe l'omologo cinsea Osaka.Sul fronte macroeconomico, la lettura finale sul PIL USA ha mostrato che l'economia statunitense è cresciuta al tasso annualizzato del 3,1% nel primo trimestre del 2019 dopo il +3,2% e il +3,1% delle prime due stime; gli analisti si attendevano un +3,1%. Quanto alle persone che, per la prima volta, hanno richiesto i sussidi alla disoccupazione , il dato ha evidenziato una crescita minore del previsto. Il numero di compromessi per la vendita di case esistenti negli Stati Uniti, invece, è salito a maggio leggermente più delle atteseIl listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,2%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.928,05 punti. In moderato rialzo il(+0,5%); senza direzione lo(+0,02%).(+1,05%),(+0,74%) e(+0,62%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,63%),(+1,26%),(+1,01%) e(+0,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,12%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,93%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,77%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,03%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,81%),(+2,82%),(+2,81%) e(+2,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,50%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,77%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,03%.scende dell'1,03%.