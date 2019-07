Caleido, assegnate nuove azioni ordinarie a Negma Group

Caleido Group

(Teleborsa) -, facendo seguito al comunicato del 18 giugno 2019, comunica che, aventi godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione alla data del 3 luglio, a seguito della richiesta di parziale conversione del residuo, ricevuta in data 29 aprile 2019, da parte di Negma Group relativa alla prima tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant emessa in data 10 dicembre 2018.L'attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale a servizio della parziale conversione del prestito sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini e con le modalità di legge.In conseguenza di quanto sopra, il capitale sociale di Caleido risulterà essere pari a Euro 2.074.872,25 suddiviso in n. 3.075.564 azioni ordinarie.Con riferimento alla prima tranche del prestito obbligazionario si evidenzia, alla data del 3 luglio 2019, un residuo di n. 83.333 warrant.