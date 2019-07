Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

Pirelli

(Teleborsa) -una giornata dominata dalle perplessità. Dopo una settimana in cui si è visto un rally positivo prevalere in tutti i comparti, èin questo lunedì di borsa.Milano, grazie a, fa leggermente meglio delle altre ma anche su Piazza Affari pesano le preoccupazioni sule l'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente con l'prima di innalzare il livello di arricchimento dell'uranio al 5%, dal 3,67% .Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,121. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,16%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,06%.Invariato lo, che si posiziona a +213 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,75%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 21.969 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 23.942 punti. In lieve ribasso il(-0,26%), come il FTSE Italia Star (-0,5%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,10%),(+1,04%) e(+0,92%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-1,42%),(-1,33%) e(-0,90%).di Milano, troviamo(+3,06%),(+2,51%),(+2,23%) e(+1,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,51%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,45%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,03%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,57%.del FTSE MidCap,(+4,42%),(+2,69%),(+2,63%) e(+2,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,80%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,00%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,43%.In caduta libera, che affonda del 2,03%.