Wall Street debole, deludono alcune trimestrali

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street con, alcune risultate deludenti, mentre le autorità americane hanno aperto un'inchiesta antitrust sui colossi tech statunitensi . Oggi sono attesi i numeri del secondo trimestre die, nei prossimi giorni, quelli di(Google).Il focus dei mercati resta inoltre sulle prossime mosse delle banche centrali, dopo che il Fondo monetario internazionale ha tagliato le stime sulla crescita globale . Domani è in calendario il meeting di politica monetaria della, mentre la settimana prossima sarà il turno dellaSul fronte macro, èdi luglio e ladi giugno.Sulle prime rilevazioni, ilsegna con un calo frazionale dello 0,44%, mentre lo, si ferma a 2.999,7 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(-0,2%), come l'S&P 100 (-0,2%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,52%) e(-0,51%).del Dow Jones,(+0,72%),(+0,64%) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,33%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,40%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,18%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,03%.Al top tra i, si posizionano(+5,62%),(+2,98%),(+2,13%) e(+1,44%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,52%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,59%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,41%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,39%.