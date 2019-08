Borse europee negative assieme a Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in accordo con gli altri Listini continentali, con gli investitori preoccupati per le trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina va segnalato l' aggravarsi della crisi del settore manifatturiero dell'Eurozona , che frena la crescita. In Italia, invece, cala la disoccupazione ma il PIL ristagna , rivela l'Istat nella nota mensile sull'andamento del'economia italiana.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,60%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.459,8 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 55,08 dollari per barile, in calo dell'1,04%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +204 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,53%.in apnea, che arretra dell'1,77%, tonfo di, che mostra una caduta del 2,21%, e lettera su, che registra un importante calo del 2,17%.; sulla stessa linea, ilperde l'1,34%, continuando la seduta a 22.654 punti. Negativo il(-0,76%), come il FTSE Italia Star (-1,1%).Risultato negativo a Milano per tutti i settori.Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-3,70%),(-3,28%) e(-2,42%).tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza dell'1,12%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -4,74%.Preda dei venditori, con un decremento del 4,06%.Affonda, con un ribasso del 4,02%.Crolla, con una flessione del 3,77%.del FTSE MidCap,(+5,00%),(+4,28%),(+2,45%) e(+2,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,22%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,75%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,30%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,18%.